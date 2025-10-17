Attentato al giornalista Ranucci il video di Report

Tg24.sky.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'auto di Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di Report, e quella di sua figlia sono esplose e sono state completamente avvolte dalle fiamme nel corso della notte. Le vetture erano parcheggiate davanti casa di Ranucci a Campo Ascolano, alle porte di Roma. Sui suoi profili social, Report fa esplicito riferimento all'esplosione di "un ordigno piazzato sotto l'auto del giornalista" e che la potenza della deflagrazione avrebbe potuto uccidere. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

attentato al giornalista ranucci il video di report

© Tg24.sky.it - Attentato al giornalista Ranucci, il video di Report

Leggi anche questi approfondimenti

attentato giornalista ranucci videoAttentato a Pomezia, bomba distrugge le auto di Sigfrido Ranucci: "Poteva uccidere". VIDEO - Leggi su Sky TG24 l'articolo Attentato a Pomezia, bomba distrugge le auto di Sigfrido Ranucci: 'Poteva uccidere'. Secondo tg24.sky.it

attentato giornalista ranucci videoUna bomba distrugge le auto del giornalista Sigfrido Ranucci di Report: «Poteva uccidere mia figlia» VIDEO - Pochi giorni fa aveva il conduttore annunciato i nuovi temi della trasmissione di inchiesta ... Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it

attentato giornalista ranucci videoAttentato a Sigrido Ranucci: le immagini dell’auto distrutta e i danni della bomba - Il video girato dal conduttore di Report mostra l'auto distrutta e i detriti sparsi dopo l'esplosione avvenuta a Pomezia ... Scrive ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Attentato Giornalista Ranucci Video