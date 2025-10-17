Attentato a Sigrido Ranucci | le immagini dell’auto distrutta e i danni della bomba

L’ auto distrutta e quella accanto danneggiata, oggetti sparsi ovunque dentro il giardino di casa e sull’asfalto all’esterno della sua casa. Ecco i danni dell’ attentato a Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, in un video girato dallo stesso giornalista subito dopo l’intervento delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco dopo l’esplosione di una bomba sotto la sua automobile parcheggiata accanto alla sua abitazione di Campo Ascolano, alle porte di Pomezia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Attentato a Sigrido Ranucci: le immagini dell’auto distrutta e i danni della bomba

