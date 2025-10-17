Attentato a Sigfrido Ranucci visto un uomo incappucciato scappare | la rivelazione di un passante

Una figura incappucciata è stata vista scappare dal luogo dell'attentato a Sigfrido Ranucci, davanti la sua casa a Pomezia, poco prima dell'esplosione. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

Attentato a Sigfrido Ranucci, "visto un uomo incappucciato scappare": la rivelazione di un passante

