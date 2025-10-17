Attentato a Sigfrido Ranucci una bomba distrugge l’auto del giornalista davanti alla sua abitazione | Ordigno in grado di uccidere | VIDEO

Attentato ai danni del giornalista Sigfrido Ranucci: l’auto del conduttore di Report, parcheggiata davanti alla sua abitazione di Campo Ascolano, località di Pomezia, a sud di Roma, è esplosa a causa di ordigno piazzato sotto la vettura. L’episodio si è verificato intorno alle 22 di giovedì 16 ottobre. L’esplosione ha danneggiato anche l’altra auto di famiglia, utilizzata abitualmente dalla figlia, che l’aveva parcheggiata lì pochi minuti prima. Sia le vetture che le parti esterne della casa di Ranucci hanno subito danni mentre, fortunatamente, non si registrano né vittime né feriti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli investigatori della Digos, mentre un’indagine è stata immediatamente aperta dai pm dell’antimafia di Roma. 🔗 Leggi su Tpi.it

