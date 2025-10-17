Attentato a Sigfrido Ranucci | trovata un’auto rubata vicino casa del giornalista in azione gli artificieri

Un’auto rubata è stata ritrovata nelle prime ore del mattino in una via adiacente all’abitazione di Sigfrido Ranucci, noto giornalista Rai e conduttore della trasmissione Report. Il ritrovamento è avvenuto a Pomezia, dove poche ore prima era avvenuto un attentato con ordigni esplosivi. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli artificieri dei carabinieri, che stanno effettuando tutti gli accertamenti tecnici sul veicolo. Il mezzo, una Fiat 500, era stato rubato a Ostia e il furto era stato denunciato alla fine dello scorso luglio. L’auto era stata parcheggiata proprio nella via accanto all’abitazione di Ranucci, in zona Campo Ascolano, da dove si è udito chiaramente lo scoppio degli ordigni che hanno generato l’esplosione notturna. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

