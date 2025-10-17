Attentato a Sigfrido Ranucci | trovata un'auto rubata vicino casa del giornalista artificieri sul posto
Gli artificieri sono intervenuti presso l'abitazione del giornalista di Report Sigfrido Ranucci, vittima di un attentato nella notte quando sono esplosi degli ordigni. C'è un'auto rubata, il cui furto è stato denunciato a luglio scorso a Ostia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sigfrido Ranucci vive sotto scorta dal 2009 e, da anni, è costretto a convivere con un livello altissimo di protezione. Negli anni ha ricevuto minacce e intimidazioni, fino all’attentato sotto casa delle scorse ore. ? - facebook.com Vai su Facebook
Scioccata dalle notizie provenienti dall’Italia. L’attentato a Sigfrido Ranucci è un attacco diretto alla libertà di espressione e di stampa. Tutta la mia solidarietà, anche a tutti i giornalisti. Le minacce e le intimidazioni sono un attacco diretto alla nostra democrazia - X Vai su X
Sigfrido Ranucci, trovata un'auto sospetta vicino casa: artificieri al lavoro. «Un uomo incappucciato è stato visto fuggire» - Transennata una via adiacente all’abitazione di Sigfrido Ranucci, dove i carabinieri di Frascati hanno trovato una Fiat Cinquecento risultata rubata il 25 luglio scorso a Ostia. Da leggo.it
Attentato a Ranucci, i sospetti del giornalista: "Ecco i temi della nuova puntata di Report. Coincidenze?". VIDEO - Il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, ipotizza un legame tra l’attentato sotto casa e le nuove inchieste della trasmissione in onda dal 26 ottobre ... Riporta affaritaliani.it