Attentato a Sigfrido Ranucci | trovata un'auto rubata vicino casa del giornalista artificieri sul posto

Fanpage.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli artificieri sono intervenuti presso l'abitazione del giornalista di Report Sigfrido Ranucci, vittima di un attentato nella notte quando sono esplosi degli ordigni. C'è un'auto rubata, il cui furto è stato denunciato a luglio scorso a Ostia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

attentato sigfrido ranucci trovataAttentato a Sigfrido Ranucci: trovata un’auto rubata vicino casa del giornalista, artificieri sul posto - Gli artificieri sono intervenuti presso l’abitazione del giornalista di Report Sigfrido Ranucci, vittima di un attentato nella notte quando sono esplosi degli ordigni. Si legge su fanpage.it

attentato sigfrido ranucci trovataSigfrido Ranucci, trovata un'auto sospetta vicino casa: artificieri al lavoro. «Un uomo incappucciato è stato visto fuggire» - Transennata una via adiacente all’abitazione di Sigfrido Ranucci, dove i carabinieri di Frascati hanno trovato una Fiat Cinquecento risultata rubata il 25 luglio scorso a Ostia. Da leggo.it

attentato sigfrido ranucci trovataAttentato a Ranucci, i sospetti del giornalista: "Ecco i temi della nuova puntata di Report. Coincidenze?". VIDEO - Il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, ipotizza un legame tra l’attentato sotto casa e le nuove inchieste della trasmissione in onda dal 26 ottobre ... Riporta affaritaliani.it

