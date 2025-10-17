Un messaggio potente e senza filtri quello di Roberto Saviano, che ha scelto i social per commentare l’attentato subito da Sigfrido Ranucci, conduttore di Report. Due ordigni sono esplosi davanti alla sua abitazione nella notte tra giovedì e venerdì, un gesto che ha scosso il mondo del giornalismo e dell’opinione pubblica. Con tono deciso, Saviano non si limita alla solidarietà ma denuncia una deriva preoccupante: «Chi lo ha colpito, sapeva che non poteva colpire lui, voleva mandare un messaggio». Parole che suonano come un grido d’allarme per chi difende ancora la libertà di parola e di indagine. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Attentato a Sigfrido Ranucci: Roberto Saviano rompe il silenzio con parole durissime