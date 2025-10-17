Attentato a Sigfrido Ranucci presentata denuncia
"Ho ricostruito con i carabinieri quanto è successo ieri. C'è una lista infinita di minacce, di varia natura, che ho ricevuto e di cui ho sempre informato l'autorità giudiziaria e di cui i ragazzi della mia scorta hanno sempre fatto rapporto. Io comunque mi sento tranquillo nel senso che lo Stato e le istituzioni mi sono sempre state vicine in questi mesi". Lo afferma Sigfrido Ranucci lasciando la sede della compagnia dei carabinieri di via Trionfale a Roma, dove ha presentato denuncia dopo l'esplosione di una bomba davanti alla sua abitazione. "Quello di stanotte è stato un salto di qualità preoccupante perché proprio davanti casa, dove l'anno scorso erano stati trovati dei proietti', conclude. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Fra le prime reazioni all'attenzione dell'attentato che ha coinvolto il giornalista Rai Sigfrido Ranucci, quella del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che esprime piena solidarietà al giornalista e la più ferma condanna per il grave atto intimidatorio da lui su - facebook.com Vai su Facebook
Scioccata dalle notizie provenienti dall’Italia. L’attentato a Sigfrido Ranucci è un attacco diretto alla libertà di espressione e di stampa. Tutta la mia solidarietà, anche a tutti i giornalisti. Le minacce e le intimidazioni sono un attacco diretto alla nostra democrazia - X Vai su X
Attentato contro Sigfrido Ranucci: bomba davanti casa del giornalista di Report, indaga l’antimafia - Un ordigno esplosivo artigianale, contenente circa un chilo di esplosivo, è stato collocato accanto all’auto del giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, parcheggiata davanti alla sua abi ... Scrive online-news.it
Attentato a Sigfrido Ranucci, le reazioni in Liguria - RANUCCI: SILVIA SALIS, 'ATTO VILE E INTOLLERABILE' "L'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, che ha messo in pericolo non solo la sua vita ma anche quella dei suoi familiari, è un atto vile ... Riporta rainews.it
Attentato a Sigfrido Ranucci, la solidarietà della Rai - L'ad Rossi, con il Cda, la direzione e i giornalisti della Tgr, con i sindacati e i Cdr, condannano ogni forma di violenza contro chi svolge il proprio lavoro ... Riporta rainews.it