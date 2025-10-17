Attentato a Sigfrido Ranucci | Piantedosi ordina l’immediato rafforzamento delle misure di protezione del giornalista

Una notte di paura e rabbia quella vissuta da Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di Report, vittima di un attentato senza precedenti davanti alla sua abitazione a Pomezia. L’esplosione ha distrutto la sua auto e quella della figlia, lasciando il quartiere sotto shock. La denuncia e le parole di Ranucci. “ Sono in auto con la scorta dei Carabinieri e sto andando a denunciare quanto accaduto ”, ha raccontato Ranucci all’ANSA. La figlia aveva parcheggiato l’auto venti minuti prima della deflagrazione, evitando conseguenze peggiori. “Sembra che si tratti di un ordigno rudimentale, ma ora bisogna capire la natura dell’esplosivo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

