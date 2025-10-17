Attentato a Sigfrido Ranucci | ordigno esplode sotto l’auto del conduttore di Report

Paura a Pomezia: esplosione nella notte sotto l’auto del giornalista Rai. Indaga l’Antimafia, solidarietà da istituzioni e colleghi. Paura nella notte a Campo Ascolano, frazione di Pomezia (Roma), dove un ordigno artigianale è esploso sotto l’auto di Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore del programma Rai Report. L’esplosione, avvenuta intorno alle 2 del mattino, ha distrutto la vettura del conduttore e danneggiato l’altra auto di famiglia e la facciata della casa. Fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti immediatamente Carabinieri, Digos, Vigili del Fuoco e Polizia Scientifica, mentre la Procura di Roma ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di danneggiamento aggravato con finalità mafiosa. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

