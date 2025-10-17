Attentato a Sigfrido Ranucci | ordigno distrugge le auto del giornalista a Pomezia

Attentato a Pomezia. Destinatario Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore della trasmissione televisiva di Rai3 “Report”. E’ accaduto nella frazione di Campo Ascolano dove Ranucci vive con la sua famiglia.Attentato a Sigfrido Ranucci a PomeziaL’attentato nella serata di ieri, giovedì 16. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Bomba distrugge le auto di Sigfrido Ranucci, l'attentato nella notte a Pomezia. «Mia figlia è passata lì davanti pochi minuti prima, potevano ucciderla» | Video - X Vai su X

L’auto di Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di Report, e quella di sua figlia sono esplose e sono state completamente avvolte dalle fiamme a Campo Ascolano, frazione del comune di Pomezia, alle porte di Roma. Lo riferisce lo stesso giornalista sui so - facebook.com Vai su Facebook

Attentato Ranucci, le reazioni. Crosetto: «Gesto gravissimo, solidarietà a lui e sua famiglia» - Questa notte un ordigno è esploso e ha distrutto l'auto del giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, parcheggiata davanti casa a Campo Ascolano, comune di ... Riporta ilmattino.it

Attentato a Pomezia, nel mirino Sigfrido Ranucci: esplose le auto davanti casa - Momenti di paura a Campo Ascolano, vicino Pomezia, dove nella tarda serata di ieri due forti esplosioni hanno distrutto le automobili del giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, e di sua ... notizie.it scrive

Torvaianica, attentato contro Sigfrido Ranucci: auto distrutta da una bomba, paura per la figlia - L’ordigno contro Sigfrido Ranucci, secondo i primi rilievi, conteneva almeno un chilo di esplosivo e poteva uccidere ... Secondo romait.it