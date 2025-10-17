Attentato a Sigfrido Ranucci ordigno attivato da una miccia Visto fuggire un uomo incappucciato

Un presidio di solidarietà con il giornalista Sigfrido Ranucci dopo l'attentato subito ieri sera a Pomezia. L'appuntamento è stato indetto in via Teulada nel pomeriggio di venerdì 17 ottobre. Intanto, proseguono le indagini da parte degli investigatori. Una delle ipotesi, al momento, è che. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Sigfrido Ranucci vive sotto scorta dal 2009 e, da anni, è costretto a convivere con un livello altissimo di protezione. Negli anni ha ricevuto minacce e intimidazioni, fino all’attentato sotto casa delle scorse ore. ? - facebook.com Vai su Facebook

L’attentato di questa mattina a Sigfrido Ranucci è solamente l’apice del processo di delegittimazione portato avanti in tutti i modi da questo governo nei confronti del giornalismo d’inchiesta. - X Vai su X

Attentato a Sigfrido Ranucci: trovata un’auto rubata vicino casa del giornalista, artificieri sul posto - Gli artificieri sono intervenuti presso l'abitazione del giornalista di Report Sigfrido Ranucci, vittima di un attentato nella notte quando sono esplosi ... Da fanpage.it

Giordano Ranucci, il figlio di Sigfrido, dopo l'attentato al conduttore di Report: "Sono consapevole che ci sono persone che non vogliono bene a papà" - Gli onori sono il riconoscimento e la stima di tantissima gente, gli oneri che devi stare sempre con gli occhi aperti e sei consapevole che ci ... Scrive tg.la7.it

Sigfrido Ranucci, i punti da chiarire: l'ordigno tra i vasi, la scorta, l'uomo incappucciato - Conteneva oltre un chilo di polvere pirica l'ordigno che è esploso sotto casa di Sigfrido Ranucci, il giornalista e conduttore di Report che il prossimo 26 ottobre tornerà ... Scrive ilmessaggero.it