Attentato a Sigfrido Ranucci Meloni | Libertà dell’informazione irrinunciabile Piantedosi | Misure rafforzate

Roma, 17 ottobre 2025 – Condanna unanime e vicinanza a Sigfrido Ranucci per l'ordigno esploso nella notte sotto la sua auto parcheggiata davanti casa. A partire dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che esprime "piena solidarietà e la più ferma condanna per il grave atto intimidatorio da lui subito. La libertà e l'indipendenza dell'informazione sono valori irrinunciabili delle nostre democrazie, che continueremo a difendere". "Un gesto gravissimo, vile, inaccettabile. Un ordigno ha fatto esplodere l'auto di Sigfrido Ranucci, davanti alla sua abitazione. Per fortuna nessuno è rimasto ferito, ma resta la gravità estrema di un atto che colpisce non solo un giornalista, ma la libertà stessa di informare e di esprimersi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Attentato a Sigfrido Ranucci, Meloni: “Libertà dell’informazione irrinunciabile”. Piantedosi: “Misure rafforzate”

