Attentato a Sigfrido Ranucci la sua auto viene fatta esplodere Indaga l’Antimafia

Grande paura per Sigfrido Ranucci e la sua famiglia. Nella tarda serata di ieri è esplosa sotta la sua abitazione di Pomezia, in provincia di Roma, la sua auto, andata completamente distrutta, danneggiando anche la macchina della figlia. Un ordigno, stando a quanto ricostruito, era stato piazzato sotto l’auto del conduttore di Report, posteggiata davanti al cancello di casa. La potenza dell’esplosione – si legge sugli account social del programma – “ è stata tale per cui avrebbe potuto uccidere chi fosse passato in quel momento “. Sul posto Carabinieri, Digos, Vigili del Fuoco e Polizia Scientifica. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Attentato a Sigfrido Ranucci, la sua auto viene fatta esplodere. Indaga l’Antimafia

