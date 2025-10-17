Attentato a Sigfrido Ranucci la solidarietà di Borrelli | Colpire un giornalista vuol dire colpire una voce libera

Il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli ha espresso la sua vicinanza a Sigfrido Ranucci dopo l’attentato avvenuto nella notte del 16 ottobre, quando un ordigno è esploso sotto l’auto del giornalista a Pomezia, distruggendo anche il veicolo della figlia. Nessuno è rimasto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

