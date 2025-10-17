Attentato a Sigfrido Ranucci | la solidarietà dell' Ordine dei giornalisti della Campania

“Il Consiglio dell'Ordine dei giornalisti della Campania è al fianco del vicedirettore Rai Sigfrido Ranucci per l'attentato di stanotte davanti la sua abitazione ed esprime totale solidarietà a lui e alla figlia per un fatto di inaudita gravità contro le persone e la libertà di stampa”. "Libertà. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Sigfrido Ranucci vive sotto scorta dal 2009 e, da anni, è costretto a convivere con un livello altissimo di protezione. Negli anni ha ricevuto minacce e intimidazioni, fino all’attentato sotto casa delle scorse ore. ? - facebook.com Vai su Facebook

ATTENTATO A SIGFRIDO RANUCCI A ROMA, SOLIDARIETÀ E VICINANZA STUDENTI ITCG LOPERFIDO-OLIVETTI DI MATERA: “SIGFRIDO RESISTI” - X Vai su X

Attentato a Sigfrido Ranucci, solidarietà e ferma condanna da azienda, Tgr e Usigrai - La direzione Tgr: "Le minacce non fermano il dovere di raccontare la realtà". Come scrive rainews.it

Attentato a Sigfrido Ranucci: solidarietà da Rai, Tgr e giornalisti - La Rai, con l’amministratore delegato Giampaolo Rossi e l’intero Consiglio d’amministrazione, esprime massima e convinta solidarietà a Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di Report, per il vile ... Scrive rainews.it

Attentato a Sigfrido Ranucci, solidarietà da tutta la Toscana - “ Dopo il vile e intollerabile attentato di stanotte – dice il presidente Alessandro Sesti per conto dell’associazione Dillo in S ... Secondo luccaindiretta.it