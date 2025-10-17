Attentato a Sigfrido Ranucci la solidarietà dei giornalisti di Citynews

Il Cdr dei giornalisti di Citynews esprime la più profonda solidarietà a Sigfrido Ranucci, vittima di un vile attentato nella tarda serata di ieri, 16 ottobre. Ranucci è stato preso di mira per il lavoro che, da anni, svolge con la redazione di Report, il principale programma d’inchiesta del. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Approfondisci con queste news

Sigfrido Ranucci vive sotto scorta dal 2009 e, da anni, è costretto a convivere con un livello altissimo di protezione. Negli anni ha ricevuto minacce e intimidazioni, fino all’attentato sotto casa delle scorse ore. ? - facebook.com Vai su Facebook

L’attentato di questa mattina a Sigfrido Ranucci è solamente l’apice del processo di delegittimazione portato avanti in tutti i modi da questo governo nei confronti del giornalismo d’inchiesta. - X Vai su X

Attentato a Sigfrido Ranucci, la solidarietà dei giornalisti di Citynews - Il Comitato di Redazione dei giornalisti: "L’attacco alla sua persona rappresenta un attacco a tutto il giornalismo libero del Paese" ... latinatoday.it scrive

Vile attentato contro Sigfrido Ranucci, la solidarietà della Rai, della TgR e dei giornalisti - La Rai, con l’amministratore delegato Giampaolo Rossi e l’intero Consiglio d’amministrazione, esprime massima e convinta solidarietà a Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di Report, per il vile ... Lo riporta rainews.it

Attentato a Sigfrido Ranucci, le reazioni in Liguria - RANUCCI: SILVIA SALIS, 'ATTO VILE E INTOLLERABILE' "L'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, che ha messo in pericolo non solo la sua vita ma anche quella dei suoi familiari, è un atto vile ... Secondo rainews.it