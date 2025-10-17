Attentato a Sigfrido Ranucci la paura dei vicini di casa dopo la bomba | Ha tremato tutto gente in strada
Dopo l’esplosione della bomba piazzata sotto l’auto di Sigfrido Ranucci, i vicini di casa del giornalista hanno ricostruito quanto avvenuto: le testimonianze. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Fra le prime reazioni all'attenzione dell'attentato che ha coinvolto il giornalista Rai Sigfrido Ranucci, quella del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che esprime piena solidarietà al giornalista e la più ferma condanna per il grave atto intimidatorio da lui su - facebook.com Vai su Facebook
Scioccata dalle notizie provenienti dall’Italia. L’attentato a Sigfrido Ranucci è un attacco diretto alla libertà di espressione e di stampa. Tutta la mia solidarietà, anche a tutti i giornalisti. Le minacce e le intimidazioni sono un attacco diretto alla nostra democrazia - X Vai su X
Ranucci racconta la notte di paura: «L'attentato proprio davanti casa è un salto di qualità preoccupante» - Le parole di Sigfrido Ranucci all'agenzia Ansa poche ore dopo l'attentato sotto la sua abitazione a Pomezia. Da msn.com
Attentato a Sigfrido Ranucci: Piantedosi ordina l’immediato rafforzamento delle misure di protezione del giornalista - Sigfrido Ranucci vittima di un attentato davanti casa: "È stato un ordigno rudimentale". Lo riporta lanotiziagiornale.it
Attentato a Sigfrido Ranucci, quando la mafia provò a uccidere con una bomba Maurizio Costanzo. Maria De Filippi: «Non abbiamo dormito per 2 anni» - L'attentato a Sigfrido Ranucci, avvuto a Pomezia il 16 ottobre 2025, riporta alla mente il tentativo di uccidere un altro celebre giornalista italiano, ... Scrive leggo.it