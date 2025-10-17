Attentato a Sigfrido Ranucci il comunicato del Cdr di Citynews
Il Cdr dei giornalisti di Citynews esprime la più profonda solidarietà a Sigfrido Ranucci, vittima di un vile attentato nella tarda serata di ieri, 16 ottobre. Ranucci è stato preso di mira per il lavoro che, da anni, svolge con la redazione di Report, il principale programma d’inchiesta del. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Sigfrido Ranucci vive sotto scorta dal 2009 e, da anni, è costretto a convivere con un livello altissimo di protezione. Negli anni ha ricevuto minacce e intimidazioni, fino all'attentato sotto casa delle scorse ore.
L'attentato di questa mattina a Sigfrido Ranucci è solamente l'apice del processo di delegittimazione portato avanti in tutti i modi da questo governo nei confronti del giornalismo d'inchiesta.
«Massima solidarietà a Sifrido Ranucci»: il comunicato del Comitato di Redazione del Corriere della Sera - Il comunicato del Cdr ropo il grave attentato a Stefano Ranucci di Report: «Una violenza inaccettabile, un attacco al giornalismo libero»
L'attentato a Ranucci è la naturale conseguenza di un linguaggio che lo ha delegittimato - L'attentato al conduttore di Report solleva interrogativi sul clima di delegittimazione che circonda il giornalismo d'inchiesta