Attentato a Sigfrido Ranucci il Cdr CityNews | Attacco a tutto il giornalismo libero

Il Cdr dei giornalisti di Citynews esprime la più profonda solidarietà a Sigfrido Ranucci, vittima di un vile attentato nella tarda serata di ieri, 16 ottobre. Ranucci è stato preso di mira per il lavoro che, da anni, svolge con la redazione di Report, il principale programma d’inchiesta del. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

News recenti che potrebbero piacerti

L’ATTENTATO A RANUCCI È IL SEGNALE DI UN CLIMA PESANTE NEL NOSTRO PAESE Solidarietà al giornalista Sigfrido Ranucci (Report) per il gravissimo attentato subito la scorsa notte. Questo episodio segnala un clima pesante che si sta determinando - facebook.com Vai su Facebook

L’attentato di questa mattina a Sigfrido Ranucci è solamente l’apice del processo di delegittimazione portato avanti in tutti i modi da questo governo nei confronti del giornalismo d’inchiesta. - X Vai su X

Attentato a Ranucci, Cdr Unione Sarda: «Massima solidarietà e vicinanza» - Il Comitato di redazione dell’Unione Sarda esprime massima solidarietà e vicinanza al collega Sigfrido Ranucci e alla sua famiglia dopo il gravissimo atto intimidatorio subito davanti alla sua abitazi ... Secondo msn.com

Presidio di solidarietà a Sigfrido Ranucci davanti al centro di produzione Rai di Torino - Dopo l'attentato che ha distrutto l'auto sua e della figlia a Pomezia: presenti delegazioni dell'associazione Stampa Subalpina e dell'Ordine dei Giornalisti del Piemonte ... Da rainews.it

Attentato a Sigfrido Ranucci, solidarietà e ferma condanna da azienda, Tgr e Usigrai - La direzione Tgr: "Le minacce non fermano il dovere di raccontare la realtà". Come scrive rainews.it