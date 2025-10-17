Attentato a Sigfrido Ranucci esploso ordigno sotto casa del giornalista di Report

Un ordigno è esploso sotto l'abitazione del giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci. L'attentato, denunciato sui profili social della trasmissione, è avvenuto intorno alle 22 di giovedì 16 ottobre. Attentato a Sigfrido RanucciUna bomba ha fatto saltare in aria l'auto di Ranucci. 🔗 Leggi su Romatoday.it

