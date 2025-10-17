Attentato a Sigfrido Ranucci esplosione sotto casa del giornalista di Report | rafforzata la scorta
L’ordigno è esploso a Pomezia, distruggendo due auto e danneggiando un’abitazione. Solidarietà unanime dal mondo politico e delle istituzioni. Paura nella serata di giovedì 16 ottobre a Pomezia, dove un ordigno è esploso davanti all’abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci, conduttore della trasmissione Report su Rai 3. La deflagrazione, avvenuta intorno alle 22 nella zona di Campo Ascolano, ha distrutto una delle sue auto e danneggiato gravemente un altro veicolo di famiglia, oltre a colpire la facciata di un edificio vicino. Secondo quanto riferito dallo stesso Ranucci, poco prima dell’esplosione la figlia era passata nei pressi del parcheggio: «Poteva ucciderla», ha dichiarato il giornalista, sottolineando la violenza dell’attentato. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
