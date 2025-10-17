Attentato a Sigfrido Ranucci esplose le auto del conduttore e della figlia Meloni | Condanno il grave atto intimidatorio

Ildifforme.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I pm dell'antimafia di Roma indagano su quanto avvenuto a Pomezia. Al momento, si procede per danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso, in attesa di ricevere le prime informative delle forze dell'ordine intervenute. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

attentato a sigfrido ranucci esplose le auto del conduttore e della figlia meloni condanno il grave atto intimidatorio

© Ildifforme.it - Attentato a Sigfrido Ranucci, esplose le auto del conduttore e della figlia. Meloni: “Condanno il grave atto intimidatorio”

