Attentato a Sigfrido Ranucci Conte | Attacco a tutti noi I giornalisti con la schiena dritta vanno difesi

Il leader del Movimento 5 Stelle esprime solidarietà al conduttore di Report dopo l’esplosione che ha distrutto l’auto sua e della figlia: “Difendere chi fa informazione libera significa difendere la democrazia”.. Roma. Dopo l’attentato che ha distrutto l’auto del giornalista Sigfrido Ranucci e quella di sua figlia, il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha espresso sui social la propria solidarietà al conduttore di Report, definendo l’episodio “un attacco a tutti noi”. Nel suo post pubblicato su X, l’ex premier ha annunciato di aver contattato Ranucci e di voler raggiungere personalmente il luogo del vile gesto, ribadendo la necessità di essere presenti e uniti contro ogni forma di intimidazione alla libertà di stampa. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

"È un #attentato che riporta l’Italia molti decenni indietro, che attacca l’idea stessa di democrazia", afferma la presidente Alessandra #Todde Solidarietà al giornalista Sigfrido #Ranucci da parte della presidente della #RegioneSardegna, e del senatore del - facebook.com Vai su Facebook

Scioccata dalle notizie provenienti dall’Italia. L’attentato a Sigfrido Ranucci è un attacco diretto alla libertà di espressione e di stampa. Tutta la mia solidarietà, anche a tutti i giornalisti. Le minacce e le intimidazioni sono un attacco diretto alla nostra democrazia - X Vai su X

Le reazioni dopo l’attentato a Sigfrido Ranucci, la condanna dalla Rai: “È un attacco al servizio pubblico” - Il violento attentato che, nella notte tra il 16 e il 17 ottobre, ha distrutto l'auto di Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, ha suscitato indignazione ... fanpage.it scrive

Attentato a Sigfrido Ranucci: bomba distrugge la sua auto, il conduttore di Report sta bene - Il giornalista, conduttore di Report, è rimasto illeso dopo l'esplosione di un ordigno. Da maridacaterini.it

"Vile attentato contro Sigfrido Ranucci: la solidarietà della Rai, della Tgr e dei giornalisti" - “La libertà di informazione – ribadisce la Direzione della Tgr – è l’essenza della nostra democrazia e non saranno certo le minacce a fermare il dovere di raccontare la realtà” ... Riporta rainews.it