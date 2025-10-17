Attentato a Sigfrido Ranucci chi è il giornalista Rai delle inchieste di Report

Vanityfair.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una bomba distrugge le auto del cronista. «L'esplosivo avrebbe potuto uccidere». «Mia figlia è passata lì davanti pochi minuti prima, potevano ammazzarla» ha detto Ranucci. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

