Attentato a Sigfrido Ranucci | bombe sotto casa esplodono due auto

Da anni il conduttore di Report vive sotto scorta per le minacce ricevute L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Attentato a Sigfrido Ranucci: bombe sotto casa, esplodono due auto

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, bomba distrugge l’auto: “Poteva uccidere” - facebook.com Vai su Facebook

Bomba distrugge le auto di Sigfrido Ranucci, l'attentato nella notte a Pomezia. «Mia figlia è passata lì davanti pochi minuti prima, potevano ucciderla» | Video - X Vai su X

Sigfrido Ranucci vittima di un attentato: esplode bomba sotto casa. “Poteva uccidere” - Nella serata di ieri, intorno alle 22, davanti alla sua abitazione a Pomezia, alle ... Lo riporta iltempo.it

Attentato a Pomezia, bomba distrugge le auto di Sigfrido Ranucci: "Poteva uccidere". VIDEO - Leggi su Sky TG24 l'articolo Attentato a Pomezia, bomba distrugge le auto di Sigfrido Ranucci: 'Poteva uccidere'. tg24.sky.it scrive

Sigfrido Ranucci: bomba esplode sotto casa del conduttore di Report, notte di terrore con la figlia. Cosa è successo - Paura ieri sera a Pomezia: una bomba ha devastato le auto del conduttore di Report e di sua figlia Michela. Lo riporta libero.it