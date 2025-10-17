Attentato a Sigfrido Ranucci bomba esplode davanti alla sua casa di Pomezia | Potevano uccidere mia figlia

Nella tarda serata di giovedì 16 ottobre un ordigno piazzato sotto l'auto del giornalista e conduttore di Report è esploso davanti alla sua casa di Pomezia, distruggendo due vetture ma senza provocare feriti Tanta paura per Sigfrido Ranucci, due auto distrutte ma per fortuna nessun ferito. Ieri sera, poco dopo le 22:00, a Campo Ascolano, località di Pomezia, alle porte di Roma, una bomba ha fatto saltare in aria le automobili del giornalista e conduttore di Report e di sua figlia, che erano parcheggiate davanti all'abitazione di famiglia. Le vetture, avvolte dalle fiamme, sono andare distrutte, ma nessuno è rimasto ferito nell'attentato. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

