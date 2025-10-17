Attentato a Sigfrido Ranucci | bomba distrugge le auto del giornalista e della figlia Condanna unanime delle istituzioni Valditara | La libertà di stampa è sacra e va difesa

Tanta paura ieri sera per il giornalista Rai, Sigfrido Ranucci, conduttore della trasmissione di approfondimento giornalistico "Report". La sua auto - parcheggiata davanti la sua abitazione - è stata distrutta da una bomba. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

