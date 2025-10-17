Attentato a Sigfrido Ranucci | bomba distrugge l’auto sotto casa

Panorama.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Direzione Distrettuale Antimafia di Roma indaga sull’esplosione che nella tarda serata di giovedì 16 ottobre 2025 ha distrutto le auto del giornalista Sigfrido Ranucci, conduttore di Report su RaiTre, e della figlia, parcheggiate all’esterno dell’abitazione di famiglia a Pomezia. Il fascicolo di indagine è stato affidato al pubblico ministero Carlo Villani e coordinato dall’aggiunto Ilaria Calò, ipotizza il reato di danneggiamento aggravato dal metodo mafioso. Gli investigatori sono al lavoro per chiarire la dinamica dell’attentato e accertare l’origine dell’ordigno rudimentale utilizzato (video Ansa). 🔗 Leggi su Panorama.it

