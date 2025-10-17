Attentato a Sigfrido Ranucci | Bomba Distrugge l’Auto a Pomezia Aperta Inchiesta
Attentato a Sigfrido Ranucci: Bomba Distrugge l’Auto a Pomezia, Fuggito un Uomo Incappucciato. Un grave e inquietante attentato ha scosso la tranquillità di Pomezia, colpendo direttamente Sigfrido Ranucci, il noto conduttore della trasmissione d’inchiesta “Report”. Un chilo di esplosivo, posizionato vicino all’auto del giornalista e della figlia, davanti alla sua abitazione, è stato attivato da una miccia, causando la distruzione del veicolo. I testimoni parlano di un “uomo incappucciato fuggito via” immediatamente dopo l’esplosione. L’Attentato: Dettagli e Prime Ipotesi. L’episodio, avvenuto a Pomezia, ha immediatamente sollevato un’ondata di sdegno e preoccupazione. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
Altre letture consigliate
Sigfrido Ranucci vive sotto scorta dal 2009 e, da anni, è costretto a convivere con un livello altissimo di protezione. Negli anni ha ricevuto minacce e intimidazioni, fino all’attentato sotto casa delle scorse ore. ? - facebook.com Vai su Facebook
L’attentato di questa mattina a Sigfrido Ranucci è solamente l’apice del processo di delegittimazione portato avanti in tutti i modi da questo governo nei confronti del giornalismo d’inchiesta. - X Vai su X
Esplode bomba sotto l’auto di Sigfrido Ranucci di Report. Meloni: “Ferma condanna”, Nordio: “Attentato allo Stato” - Un ordigno è esploso sotto l'auto del giornalista Sigfrido Ranucci di Report: era parcheggiata davanti alla casa dove vive a Pomezia. Scrive dire.it
Attentato a Sigfrido Ranucci, una bomba esplode sotto l'auto del giornalista di Report a Pomezia. Il conduttore: "L'ordigno poteva uccidere" - Un boato fortissimo, due auto parcheggiate una accanto all’altra saltate in aria, i muri dell'abitazione davanti hanno tremato, il cancello d'ingresso divelto. Riporta tg.la7.it
Attentato a Pomezia, bomba distrugge le auto di Sigfrido Ranucci: "Poteva uccidere". VIDEO - Leggi su Sky TG24 l'articolo Attentato a Pomezia, bomba distrugge le auto di Sigfrido Ranucci: 'Poteva uccidere'. Da tg24.sky.it