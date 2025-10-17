Attentato a Sigfrido Ranucci | Bomba Distrugge l’Auto a Pomezia Aperta Inchiesta

Gbt-magazine.com | 17 ott 2025

Attentato a Sigfrido Ranucci: Bomba Distrugge l’Auto a Pomezia, Fuggito un Uomo Incappucciato. Un grave e inquietante attentato ha scosso la tranquillità di Pomezia, colpendo direttamente Sigfrido Ranucci, il noto conduttore della trasmissione d’inchiesta “Report”. Un chilo di esplosivo, posizionato vicino all’auto del giornalista e della figlia, davanti alla sua abitazione, è stato attivato da una miccia, causando la distruzione del veicolo. I testimoni parlano di un “uomo incappucciato fuggito via” immediatamente dopo l’esplosione. L’Attentato: Dettagli e Prime Ipotesi. L’episodio, avvenuto a Pomezia, ha immediatamente sollevato un’ondata di sdegno e preoccupazione. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

