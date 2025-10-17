Attentato a Sigfrido Ranucci | auto fatta esplodere sotto casa indaga l’Antimafia

Grande paura per Sigfrido Ranucci e la sua famiglia. Nella tarda serata di ieri, davanti all’abitazione in zona Campo Ascolano (Pomezia), un ordigno piazzato sotto l’auto del conduttore di Report è esploso, distruggendo il veicolo e danneggiando la macchina della figlia. Sul posto sono intervenuti Carabinieri, Digos, Vigili del Fuoco e Polizia Scientifica. Nessun ferito, ma la deflagrazione è stata descritta come potenzialmente letale per chiunque fosse transitato in quel momento. Le immagini dopo l’esplosione pubblicate nei social di Report Attentato a Sigfrido Ranucci – Cosa è successo e dove. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Attentato a Sigfrido Ranucci: auto fatta esplodere sotto casa, indaga l’Antimafia

Argomenti simili trattati di recente

"È un #attentato che riporta l’Italia molti decenni indietro, che attacca l’idea stessa di democrazia", afferma la presidente Alessandra #Todde Solidarietà al giornalista Sigfrido #Ranucci da parte della presidente della #RegioneSardegna, e del senatore del - facebook.com Vai su Facebook

Saltata in aria l'auto di #SigfridoRanucci: attentato sotto la casa del giornalista di #Report, "la bomba poteva uccidere" - X Vai su X

Attentato a Pomezia, nel mirino Sigfrido Ranucci: esplose le auto davanti casa - Momenti di paura a Campo Ascolano, vicino Pomezia, dove nella tarda serata di ieri due forti esplosioni hanno distrutto le automobili del giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, e di sua ... Secondo notizie.it

Le reazioni dopo l’attentato a Sigfrido Ranucci, la condanna dalla Rai: “È un attacco al servizio pubblico” - Il violento attentato che, nella notte tra il 16 e il 17 ottobre, ha distrutto l'auto di Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, ha suscitato indignazione ... Lo riporta fanpage.it

Attentato contro Sigfrido Ranucci: esplode un ordigno sotto la sua auto, la solidarietà - Nella notte tra domenica e lunedì, un ordigno è esploso sotto l’auto di Sigfrido Ranucci ... ligurianotizie.it scrive