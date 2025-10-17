Attentato a Sigfrido Ranucci arriva la scoperta spaventosa sul pedinamento | In pochi sapevano
Da brividi quello che è successo prima dell’attentato a Sigfrido Ranucci. Probabilmente lo hanno tenuto sotto osservazione per diversi giorni, partendo comunque da Roma. Si erano nascosti tra gli alberi del prato accanto alla chiesa di Sant’Agostino — un luogo noto in passato per spaccio e traffici tra pusher romani e albanesi, ma frequentato anche da chi porta a passeggio il cane. Da lì, intorno alle 21.40, hanno aspettato che la “tutela” — la forma di scorta meno protettiva — di Sigfrido Ranucci si allontanasse, dopo averlo accompagnato alla villetta di famiglia in viale Po, a Campo Ascolano, sul litorale sud di Roma, vicino all’aeroporto militare di Pratica di Mare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
