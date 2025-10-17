Attentato a Ranucci una bomba distrugge la sua auto | Potevano uccidere Lì nessuna telecamera indaga l' antimafia | Video

L'attentato nella notte a Pomezia: distrutte le vetture di Ranucci e della figlia, che è passata sul luogo dell'esplosione pochi minuti prima dello scoppio. «Sembra che si tratti di un ordigno rudimentale, ma ora bisogna vedere la natura dell'esplosivo». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

attentato ranucci bomba distruggeSigfrido Ranucci, bomba distrugge la sua auto e quella della figlia vicino Roma: «Poteva uccidere, mia figlia era lì poco prima». Ordigno rudimentale - L'auto di Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di Report, e quella di sua figlia sono esplose e sono state completamente avvolte dalle fiamme. Da msn.com

attentato ranucci bomba distruggeAttentato a Pomezia, bomba distrugge le auto di Sigfrido Ranucci: "Poteva uccidere". VIDEO - Leggi su Sky TG24 l'articolo Attentato a Pomezia, bomba distrugge le auto di Sigfrido Ranucci: 'Poteva uccidere'. Lo riporta tg24.sky.it

attentato ranucci bomba distruggeUna bomba distrugge le auto del giornalista Sigfrido Ranucci di Report: «Poteva uccidere mia figlia» VIDEO - Pochi giorni fa aveva il conduttore annunciato i nuovi temi della trasmissione di inchiesta ... Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

