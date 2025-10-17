Attentato a Ranucci una bomba distrugge la sua auto | Potevano uccidere Indaga l' antimafia | Lì nessuna telecamera | Video
L'attentato nella notte a Pomezia: distrutte le vetture di Ranucci e della figlia, che è passata sul luogo dell'esplosione pochi minuti prima dello scoppio. «Sembra che si tratti di un ordigno rudimentale, ma ora bisogna vedere la natura dell'esplosivo». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Approfondisci con queste news
Stanotte hanno fatto esplodere l’auto di Sigfrido Ranucci e di sua figlia, davanti alla loro casa. Un ordigno che avrebbe potuto uccidere. Spero che le indagini siano veloci e che si sappia subito la verità su quanto accaduto, su chi ha commesso l’attentato. Il do - facebook.com Vai su Facebook
Bomba distrugge le auto di Sigfrido Ranucci, l'attentato nella notte a Pomezia. «Mia figlia è passata lì davanti pochi minuti prima, potevano ucciderla» | Video - X Vai su X
Attentato a Pomezia, bomba distrugge le auto di Sigfrido Ranucci: "Poteva uccidere". VIDEO - Leggi su Sky TG24 l'articolo Attentato a Pomezia, bomba distrugge le auto di Sigfrido Ranucci: 'Poteva uccidere'. Da tg24.sky.it
Una bomba distrugge le auto del giornalista Sigfrido Ranucci di Report: «Poteva uccidere mia figlia» VIDEO - Pochi giorni fa aveva il conduttore annunciato i nuovi temi della trasmissione di inchiesta ... Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it
Attentato a Sigrido Ranucci: le immagini dell’auto distrutta e i danni della bomba - Il video girato dal conduttore di Report mostra l'auto distrutta e i detriti sparsi dopo l'esplosione avvenuta a Pomezia ... ilfattoquotidiano.it scrive