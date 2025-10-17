Attentato a Ranucci una bomba distrugge la sua auto | Potevano uccidere Indaga l' antimafia | Lì nessuna telecamera | Video

17 ott 2025

L'attentato nella notte a Pomezia: distrutte le vetture di Ranucci e della figlia, che è passata sul luogo dell'esplosione pochi minuti prima dello scoppio. «Sembra che si tratti di un ordigno rudimentale, ma ora bisogna vedere la natura dell'esplosivo». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

