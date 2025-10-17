L’attentato avvenuto questa notte a Campo Ascolano, alle porte di Roma, contro il giornalista Sigfrido Ranucci non è un episodio da archiviare come semplice cronaca. Due ordigni hanno distrutto l’auto del conduttore di Report e quella della figlia. Solo il caso ha evitato conseguenze ancora più gravi. L’azione ha il sapore di un avvertimento diretto a chi fa informazione libera. Colpire un volto simbolo del giornalismo d’inchiesta significa mettere sotto pressione l’intero sistema democratico. Un clima sempre più ostile verso l’informazione. Non siamo di fronte a un caso isolato. In molte democrazie occidentali sta emergendo un clima di delegittimazione del giornalismo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Attentato a Ranucci, un cupo segnale che va oltre l’intimidazione