Attentato a Ranucci un cupo segnale che va oltre l’intimidazione

Thesocialpost.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attentato avvenuto questa notte a Campo Ascolano, alle porte di Roma, contro il giornalista Sigfrido Ranucci non è un episodio da archiviare come semplice cronaca. Due ordigni hanno distrutto l’auto del conduttore di Report e quella della figlia. Solo il caso ha evitato conseguenze ancora più gravi. L’azione ha il sapore di un avvertimento diretto a chi fa informazione libera. Colpire un volto simbolo del giornalismo d’inchiesta significa mettere sotto pressione l’intero sistema democratico. Un clima sempre più ostile verso l’informazione. Non siamo di fronte a un caso isolato. In molte democrazie occidentali sta emergendo un clima di delegittimazione del giornalismo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

attentato a ranucci un cupo segnale che va oltre l8217intimidazione

© Thesocialpost.it - Attentato a Ranucci, un cupo segnale che va oltre l’intimidazione

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

attentato ranucci cupo segnaleAttentato al giornalista Sigfrido Ranucci: esplosione nella notte distrugge l'auto del conduttore di Report - Ordigno piazzato sotto la vettura davanti casa a Campo Ascolano: “Un chilo di esplosivo, poteva uccidere”. Riporta giornalelavoce.it

attentato ranucci cupo segnaleL'attentato a Sigfrido Ranucci non è un fatto da archiviare - Non è solo un avvertimento a un giornalista, ma un segnale grave contro la libertà d’inchiesta. Secondo ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Attentato Ranucci Cupo Segnale