« A mente fredda voglio dire a destra e a sinistra che se un giornalista subisce un attentato, la solidarietà va manifestata soprattutto con un gesto: ritirando qualunque querela contro di lui ». Così Francesco Storace, ex ministro e già presidente della Regione Lazio, oggi conduttore del programma Il rosso e il nero su Rai Radio 1, interviene su X dopo l’attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, volto di Report. Storace ha definito quanto accaduto « oltre ogni limite », condannando sia chi, a sinistra, ha puntato il dito contro la destra, sia chi, tra i sostenitori della destra, ha minimizzato l’accaduto o insinuato che Ranucci “ se la sia cercata ”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Attentato a Ranucci, Storace: “Solidarietà vera è ritirare le querele contro i giornalisti”