Attentato a Ranucci presidio del Pd davanti alla sede Rai | Libertà di stampa è democrazia

Presidio in segno di solidarietà a Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, vittima di un attentato. A organizzarlo davanti alla sede di Rai Sicilia a Palermo il Pd Sicilia che ha esposto cartelli come “Libertà di stampa è Democrazia" e "Siamo tutti con Ranucci". Durante il sit in, Sergio Lima. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Altre letture consigliate

Ora, a destra, stanno tutti piangendo lacrime amare sull’attentato a Ranucci. Ma voglio sperare che non tutti ancora in Italia siano deficientu da bersi qualsiasi cosa. Querelato da Ignazio La Russa per un servizio poi archiviato, trascinato in tribunale da Gianca - facebook.com Vai su Facebook

L’attentato di questa mattina a Sigfrido Ranucci è solamente l’apice del processo di delegittimazione portato avanti in tutti i modi da questo governo nei confronti del giornalismo d’inchiesta. - X Vai su X

Attentato a Ranucci, Mattarella: “Severa condanna per l’intimidazione”. Bomba da un chilo di esplosivo, non aveva timer - “Esprimo la più ferma condanna per il grave gesto messo in atto ai danni del giornalista Sigfrido Ranucci e della sua famiglia, a cui rivolgo la mia piena solidarietà. Si legge su ilfattoquotidiano.it

Attentato a Ranucci, presidio alla Rai di Palermo: "Attacco all'informazione libera" - Il Pd siciliano lancia un appello ai cittadini e dà appuntamento alle 16. Secondo balarm.it

Palermo solidale con Sigfrido Ranucci: il PD Sicilia chiede il ritiro delle denunce dopo l’attentato - “Libertà di stampa è Democrazia” e “Siamo tutti con Ranucci” sono alcuni dei cartelli con cui abbiamo voluto esprimere concretamente anche dalla Sicilia sincera solidarietà a Sigfrido Ranucci, giornal ... strettoweb.com scrive