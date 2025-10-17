Attentato a Ranucci Piantedosi aumenta la sua protezione | Presto troveremo gli autori
L'attacco avrebbe quindi potuto provocare vittime. Secondo le ultime indagini, sembra che l'ordigno sia stato lasciato tra due vasi esterni, probabilmente con la miccia accesa. Quindi, l'esplosione non sarebbe stata comandata a distanza, né attivata attraverso un timer. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche questi approfondimenti
“Preoccupante…”. Il tragico sospetto di Ranucci dopo l’attentato: con chi ce l’ha - facebook.com Vai su Facebook
Ranucci. Salvitti (FdI): netta condanna, ipotesi attentato inquieta https://lavocedelpatriota.it/ranucci-salvitti-fdi-netta-condanna-ipotesi-attentato-inquieta/… via @vocedelpatriota - X Vai su X
Attentato a Sigfrido Ranucci, Meloni: “Libertà dell’informazione irrinunciabile”. Piantedosi: “Misure rafforzate” - Condanna unanime e vicinanza dalle istituzioni e dal mondo della politica al giornalista, vittima di un atto intimidatorio ... Si legge su msn.com
Attentato a Ranucci, il giornalista: “Difficile risalire alla matrice”. Rai: “Respingiamo ogni minaccia”. Piantedosi: “Rafforzata protezione” - Solidarietà da Rai, Governo e politica per la libertà d’informazione. Lo riporta blitzquotidiano.it
Le reazioni all'attentato a Ranucci. Meloni: «La libertà d'informazione è sacra». Salvini: «Gravità inaudita». Piantedosi: «Misure di protezione rafforzate» - Fra i primi a intervenire il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ma molti sono gli attestati di solidarietà. Si legge su roma.corriere.it