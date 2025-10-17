Attentato a Ranucci Mucci SGS | ' Informazione bene pubblico da tutelare e difendere'

L'informazione è un pilastro della vita umana e un bene pubblico. Il giornalismo, luogo di libertà e responsabilità, è essenziale per una società equa e prospera. L'attentato a Sigfrido Ranucci, come sottolinea Aldo Mucci (SGS), rappresenta un grave attacco a questo valore fondamentale. Il testo integrale del comunicato stampa SGS.Mucci (SGS): 'L'informazione è uno degli elementi fondamentali della vita umana”I giornalisti sono figure importanti, collegano territori e attraversando, li raccontano. Il giornalista è chi, consapevole del suo enorme valore, coltiva l’amore per la verità, l’attendibilità delle fonti, la responsabilità del mettere nero su bianco, la consapevolezza delle conseguenze di quanto scrive. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

