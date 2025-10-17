“È veramente terribile quello che è successo, in Italia non capitava da almeno trent’anni. Fare esplodere l’auto di un giornalista davanti a casa vuol dire una cosa sola: “ Non ti devi più fare gli affari nostri “”. Milena Gabanelli, storica conduttrice di Report, interviene per esprimere vicinanza a Sigfrido Ranucci, già suo inviato di punta e ora successore al timone della trasmissione d’inchiesta Rai, vittima di un attentato esplosivo alla sua auto nella serata di giovedì. “Intimidire Sigfrido vuol dire intimidire tutta la squadra, una squadra che io conosco bene perché era la mia squadra, quindi li conosco uno per uno, e non intimidiranno né Sigfrido né quella squadra perché hanno tutti scelto di fare questo mestiere e lo stanno facendo da decenni perché credono nel valore dell’informazione”, afferma la giornalista in un video pubblicato sui profili social di Dataroom, il suo format per il Corriere della sera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Attentato a Ranucci, Milena Gabanelli: “Terribile, non capitava da trent’anni. Conosco Sigfrido, non si farà intimidire”