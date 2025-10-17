Attentato a Ranucci Meloni condanna | Grave atto libertà d'informazione è valore irrinunciabile

La premier ha espresso piena solidarietà a Sigfrido Ranucci per l'attentato subito nella notte, quando la sua auto e quella della figlia sono state fatte esplodere mentre erano parcheggiate davanti all'abitazione del giornalista, a Pomezia. "La libertà e l'indipendenza dell'informazione sono valori irrinunciabili delle nostre democrazie, che continueremo a difendere", ha scritto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondisci con queste news

Attentato a Ranucci, due macchine sventrate: “Potevano uccidere me e mia figlia” (VIDEO) - facebook.com Vai su Facebook

Attentato nella notte a Pomezia: un ordigno ha fatto saltare in aria le automobili del giornalista #Rai Sigfrido #Ranucci e di sua figlia, davanti la loro casa. Nessun ferito, il conduttore di #Report è stato oggetto di minacce in passato #SigfridoRanucci - X Vai su X

Attentato Ranucci, le reazioni. Meloni: «Ferma condanna, grave atto intimidatorio». Crosetto: «Colpita libertà di informazione» - Questa notte un ordigno è esploso e ha distrutto l'auto del giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, parcheggiata davanti casa a Campo Ascolano, comune di ... Come scrive leggo.it

Dalla premier Meloni alla Fnsi: solidarietà e condanna per l'attentato - Arrivati i messaggi di vicinanza dei ministri Crosetto e Salvini. rainews.it scrive

Attentato al giornalista Ranucci, una bomba sotto l’auto: «ordigno poteva uccidere mia figlia» - E' accaduto nella notte a Pomezia: distrutte le vetture del giornalista di Report e della figlia. Lo riporta quicosenza.it