Attentato a Ranucci Mascia | Atto grave e violento Il Cdr di Citynews | Il suo lavoro spaventa

Il professor Marco Mascia, titolare della Cattedra UNESCO “Diritti Umani, Democrazia e Pace” presso l'Università di Padova, ha parlato di «attentato al giornalismo d'inchiesta» ed ha evidenziato come dal Governo, giusto pochi mesi fa, fosse arrivata «l'indicazione di far chiudere la trasmissione. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Ora, a destra, stanno tutti piangendo lacrime amare sull’attentato a Ranucci. Ma voglio sperare che non tutti ancora in Italia siano deficientu da bersi qualsiasi cosa. Querelato da Ignazio La Russa per un servizio poi archiviato, trascinato in tribunale da Gianca - facebook.com Vai su Facebook

L’attentato di questa mattina a Sigfrido Ranucci è solamente l’apice del processo di delegittimazione portato avanti in tutti i modi da questo governo nei confronti del giornalismo d’inchiesta. - X Vai su X

Attentato a Ranucci, Mattarella: “Severa condanna per l’intimidazione”. Bomba da un chilo di esplosivo, non aveva timer - “Esprimo la più ferma condanna per il grave gesto messo in atto ai danni del giornalista Sigfrido Ranucci e della sua famiglia, a cui rivolgo la mia piena solidarietà. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Attentato a Ranucci, Mattarella: “Severa condanna per l’intimidazione”. La bomba era artigianale e non aveva timer - Lo dicono i figli di Sigfrido Ranucci, rientrando nell’abitazione a Campo Ascolano, commentando l’esplosione ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Attentato Ranucci, le reazioni. Meloni: «Ferma condanna, grave atto intimidatorio». Crosetto: «Colpita libertà di informazione» - Questa notte un ordigno è esploso e ha distrutto l'auto del giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, parcheggiata davanti casa a Campo Ascolano, comune di ... msn.com scrive