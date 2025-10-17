Attentato a Ranucci l’orrore del grillino Dario Carotenuto | Il governo è il mandante morale dell’attentato
Il peggiore, uno sciacallaggio indecente, una follia il post Fb del grillino Dario Carotenuto, capogruppo M5s in commissione di Vigilanza Rai. “ Il governo è il mandante morale dell’attentato a Ranucci”. L’attentato al giornalista di Report ha scosso le istituzioni, i colleghi, gente comune. La solidarietà bipartisan è andata a Ranucci. Tutte le forze politiche hanno difeso con fermezza la libertà d’informazione e si sono strette attorno al conduttore di Report e della sua famiglia. La gravità estrema di un atto che colpisce non solo un giornalista, ma la libertà stessa di informare e di esprimersi è vile e inaccettabile. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Altre letture consigliate
Ora, a destra, stanno tutti piangendo lacrime amare sull’attentato a Ranucci. Ma voglio sperare che non tutti ancora in Italia siano deficientu da bersi qualsiasi cosa. Querelato da Ignazio La Russa per un servizio poi archiviato, trascinato in tribunale da Gianca - facebook.com Vai su Facebook
Montaruli (FdI): Solidarietà a Ranucci. Attentato ricorda anni bui https://lavocedelpatriota.it/montaruli-fdi-solidarieta-a-ranucci-attentato-ricorda-anni-bui/… via @vocedelpatriota - X Vai su X