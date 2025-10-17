Attentato a Ranucci Libera Bergamo | Chi ha il potere non si limiti alla solidarietà

Bergamonews.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“L’attentato a Sigfrido Ranucci è un fatto grave. Chi prova a zittire una voce libera attacca il cuore stesso della democrazia”. Così il referente provinciale di Libera, Francesco Breviario, commenta la notizia dell’esplosione dell’ordigno che ha distrutto l’auto del giornalista e conduttore di “Report”, il programma d’inchieste in onda su RaiTre, e quella della figlia nella sera di giovedì 16 ottobre. Esprimendo “vicinanza e preoccupazione”, Francesco Breviario afferma: “Non dobbiamo lasciare solo Ranucci. La libertà di stampa è un bene comune e va difesa insieme. Libera Bergamo esprime solidarietà e vicinanza nei suoi confronti e verso sua figlia: il giornalismo libero e non piegato ai potenti va difeso, tutelato e messo nelle condizioni di svolgere il suo prezioso servizio sempre. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

