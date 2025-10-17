Attentato a Ranucci le reazioni della politica Piantedosi | Rafforzeremo ogni misura a sua protezione

L’attentato al giornalista Sigfrido Ranucci ha innescato una immediata reazione delle istituzioni e delle forze politiche, anche quelle che in passato hanno criticato fortemente il lavoro di giornalismo di inchiesta di Report. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, esprime “piena solidarietà al giornalista Sigfrido Ranucci e la più ferma condanna per il grave atto intimidatorio da lui subito. La libertà e l’indipendenza dell’informazione sono valori irrinunciabili delle nostre democrazie, che continueremo a difendere” il messaggio arrivato da Palazzo Chigi. “Piena solidarietà a Sigfrido Ranucci e alla sua famiglia per il grave attentato di cui è stato vittima. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

