Attentato a Ranucci l’appello di Storace | Tutti ritirino le querele contro di lui
“Tutti ritirino le querele contro Sigfrido Ranucci “. L’appello arriva da Francesco Storace, oggi conduttore della trasmissione “Il rosso e il nero” su Rai Radio 1, a poche ore dall’esplosione della vettura del giornalista di Report. “A mente fredda voglio dire a destra e a sinistra che se un giornalista subisce un attentato, la solidarietà va manifestata soprattutto con un gesto: ritirando qualunque querela contro di lui. Con ciò che è accaduto a Ranucci siamo oltre ogni limite: ed è inaccettabile che da qualcuno di sinistra si punti l’indice contro la destra e che da qualcuno di destra si scriva che Sigfrido se la sia cercata”, scrive su X l’ex ministro e presidente della Regione Lazio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
