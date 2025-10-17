Attentato a Ranucci la solidarietà di Mattarella e l’abbraccio di opposizione e sindacati Il giornalista | Non mi sento abbandonato dallo Stato
“La scorta di Ranucci siamo noi”. È uno dei cartelli apparsi ieri davanti alla sede Rai di via Teulada durante il presidio convocato da Fnsi, Usigrai e Associazione stampa Romana, dopo la bomba esplosa giovedì notte davanti all’abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci, a Pomezia. Un attentato che non ha fatto vittime, ma ha distrutto due auto del conduttore. Immediata è scattata la solidarietà a Ranucci da parte di politica e istituzioni, a partire dalla vicinanza espressa dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in una stringatissima nota ha espresso “piena solidarietà al giornalista Ranucci e la più ferma condanna per il grave atto intimidatorio da lui subito”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
