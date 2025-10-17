Attentato a Ranucci la solidarietà del Cdr di Citynews | Attacco a tutto il giornalismo libero

Riceviamo e pubblichiamo integralmente un comunicato del cdr di Citynews in merito all'attentato al giornalista Rai, Sigfrido Ranucci.Il Cdr dei giornalisti di Citynews esprime la più profonda solidarietà a Sigfrido Ranucci, vittima di un vile attentato nella tarda serata di ieri, 16 ottobre. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Ora, a destra, stanno tutti piangendo lacrime amare sull’attentato a Ranucci. Ma voglio sperare che non tutti ancora in Italia siano deficientu da bersi qualsiasi cosa. Querelato da Ignazio La Russa per un servizio poi archiviato, trascinato in tribunale da Gianca - facebook.com Vai su Facebook

L’attentato di questa mattina a Sigfrido Ranucci è solamente l’apice del processo di delegittimazione portato avanti in tutti i modi da questo governo nei confronti del giornalismo d’inchiesta. - X Vai su X

Presidio di solidarietà a Sigfrido Ranucci davanti al centro di produzione Rai di Torino - Dopo l'attentato che ha distrutto l'auto sua e della figlia a Pomezia: presenti delegazioni dell'associazione Stampa Subalpina e dell'Ordine dei Giornalisti del Piemonte ... Secondo rainews.it

La solidarietà dei Cdr del Fatto e del Fattoquotidiano.it a Ranucci: l’attentato è un attacco alla libertà di stampa - it esprimono vicinanza a Sigfrido Ranucci e a tutta la redazione di Report per il vile attentato della scorsa notte. Da ilfattoquotidiano.it

Attentato a Sigfrido Ranucci, la solidarietà dei giornalisti di Citynews - Il Comitato di Redazione dei giornalisti: "L’attacco alla sua persona rappresenta un attacco a tutto il giornalismo libero del Paese" ... Come scrive latinatoday.it