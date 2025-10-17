Un evento drammatico ha sconvolto il panorama dell’ informazione italiana: nella notte, un ordigno ha completamente distrutto l’ auto di Sigfrido Ranucci, storico conduttore di Report, e quella della figlia, entrambe parcheggiate davanti alla loro casa a Pomezia. L’esplosione, che fortunatamente non ha provocato feriti, è stata immediatamente considerata un atto deliberato e ha scatenato un’ondata di reazioni tra colleghi, esponenti politici e vertici Rai. Il clima di tensione nei confronti del giornalismo d’inchiesta è subito tornato al centro del dibattito pubblico. Le reazioni a caldo sono state numerose e, in alcuni casi, accompagnate da polemiche politiche che hanno evidenziato un clima di tensione crescente. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Attentato a Ranucci, la reazione di Ignazio La Russa