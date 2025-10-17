Dopo l’attentato contro il giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, le cui auto sono state distrutte da un ordigno piazzato davanti casa nella notte tra il 16 e il 17 ottobre 2025, giornalisti, colleghi, amici e sostenitori, oltre a parlamentari di Pd, M5s e Avs, si sono radunati alla Rai per mostrare sostegno e solidarietà nei confronti del giornalista vittima della grave intimidazione. Un presidio che lo stesso Ranucci, di ritorno dopo due ore di audizione in Procura, a Roma, ha voluto ringraziare affacciandosi dal balcone del primo piano della sede Rai di via Teulada, stringendosi le braccia attorno al petto e asciugandosi gli occhi, visibilmente commosso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Attentato a Ranucci, il presidio alla Rai: “Noi la tua scorta”. Lui si commuove. Fnsi: “Ora norme contro le querele temerarie”