Attentato a Ranucci il presidio alla Rai | Noi la tua scorta Lui si commuove Fnsi | Ora norme contro le querele temerarie
Dopo l’attentato contro il giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, le cui auto sono state distrutte da un ordigno piazzato davanti casa nella notte tra il 16 e il 17 ottobre 2025, giornalisti, colleghi, amici e sostenitori, oltre a parlamentari di Pd, M5s e Avs, si sono radunati alla Rai per mostrare sostegno e solidarietà nei confronti del giornalista vittima della grave intimidazione. Un presidio che lo stesso Ranucci, di ritorno dopo due ore di audizione in Procura, a Roma, ha voluto ringraziare affacciandosi dal balcone del primo piano della sede Rai di via Teulada, stringendosi le braccia attorno al petto e asciugandosi gli occhi, visibilmente commosso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Contenuti che potrebbero interessarti
L’ATTENTATO A RANUCCI È IL SEGNALE DI UN CLIMA PESANTE NEL NOSTRO PAESE Solidarietà al giornalista Sigfrido Ranucci (Report) per il gravissimo attentato subito la scorsa notte. Questo episodio segnala un clima pesante che si sta determinando - facebook.com Vai su Facebook
L’attentato di questa mattina a Sigfrido Ranucci è solamente l’apice del processo di delegittimazione portato avanti in tutti i modi da questo governo nei confronti del giornalismo d’inchiesta. - X Vai su X
Attentato Ranucci, il saluto commosso del giornalista ai colleghi al presidio Rai di Via Teulada - (LaPresse) Un ordigno è esploso davanti all’abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci. Si legge su msn.com
Il saluto di Ranucci commosso al presidio in Rai - Il conduttore di Report Sigfrido Ranucci si è affacciato dagli uffici della Rai in via Teulada alla fine del presidio convocato in solidarietà dopo il tentato attentato es ... Secondo libero.it
Sigfrido Ranucci si affaccia dalla sede Rai e si commuove, i manifestanti: “Siamo noi la tua scorta” - Il presidio oggi pomeriggio in segno di solidarietà e vicinanza a Sigfrido Ranucci, il giornalista di ... Riporta fanpage.it